Serie A, possibili 8 squadre nelle prossime Coppe: cruciale il cammino della Fiorentina. Ecco perché. I dettagli

Niente quinta squadra italiana in Champions: il ranking UEFA stagionale vede l’Italia terza dietro Inghilterra e Spagna, e l’eliminazione della Lazio dall’Europa League ha chiuso ogni spiraglio. Le italiane nella massima competizione europea saranno quindi quattro: le prime quattro del campionato. Ma resta aperta la possibilità di avere otto squadre totali nelle coppe 2025-26, se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League e arrivare al massimo settima in campionato, liberando così uno slot aggiuntivo.

La situazione è fluida e legata agli incastri tra campionato, Coppa Italia e coppe europee: se il Bologna (già qualificato) vincesse la Coppa Italia, la Roma (oggi settima) entrerebbe in Conference; se vincesse il Milan (attualmente fuori da tutto), la Lazio retrocederebbe in Conference e la Roma resterebbe fuori. Cruciale il cammino della Fiorentina: se arrivasse sesta o quinta, vincendo anche la Conference, non aumenterebbe il numero di squadre italiane qualificate.