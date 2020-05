Serie A, Preziosi contro l’ipotesi dei playoff: «Non trovo il senso»

Il Presidente del Genoa, Preziosi, ha commentato l’ipotesi dei playoff come piano B per la conclusione del campionato

La Serie A tornerà a riempire i le giornate dei tifosi. La ripresa regolamentare però potrebbe essere interrotta in caso di positività tra calciatori e staff, a quel punto ci sarebbe l’opzione playoff e playout per definire il campionato. Un’opzione non ben accolta da tutti, come dal Presidente Preziosi che – a Telelombardia, durante la trasmissione Azzurro Italia – ha dichiarato:

«Facciamo anche un piano D, un piano E… In caso di stop non credo possa essere considerato un giocatore di legno e uno di sangue. Bisogna regolamentare l’eventuale stop. Non è vero che litighiamo sempre, ognuno ha una posizione diversa anche a seconda della classifica che occupa. È un fatto naturale. Io dico solamente che noi siamo una Lega con diverse sfaccettature. Mettere tutti insieme non è facile. Io sono sempre stato per giocare, in caso di stop però non trovo il senso di far giocare 10 squadre e altre 10 no».