Serie A, presentato il nuovo pallone invernale: i dettagli. PUMA e Lega Serie A presentano oggi il PUMA Orbita Winter Serie A

Arriva il pallone invernale del campionato di Serie A. PUMA e Lega Serie A presentano oggi il PUMA Orbita Winter Serie A, il pallone ufficiale per la stagione invernale 2023/24 che sarà utilizzato durante tutte le partite del massimo campionato, Coppa Italia Frecciarossa e competizioni Primavera 1 TIM.

Per presentare il nuovo pallone Orbita Winter Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti due campioni PUMA: Alessandro Bastoni e Olivier Giroud.