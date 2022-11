Serie A presenta il derby della Capitale: «Due facce di Roma» – FOTO

La Serie A ha presentato con un post social il derby della Capitale, in programma domenica pomeriggio alle ore 18

C’è grande attesa a Roma per il derby della Capitale, che come ogni stagione può dare una volta all’annata di una delle due squadre.

Per presentare la stracittadina in programma domenica ale ore 18, La Serie A ha scelto come testimonial Lorenzo Pellegrini e Alessio Romagnoli descrivendoli come: «Due facce di Roma».