Serie A, possibile svolta in arrivo: niente stop in caso di positivi

In arrivo una possibile svolta per il campionato di Serie A: anche in caso di riscontrate positività di alcuni giocatori, il campionato potrebbe continuare regolarmente

Indiscrezione clamorosa quella lanciata da Sky Sport pochi minuti fa: in arrivo una possibile svolta per la Serie A se, come si vocifera, verrà confermata la possibilità di proseguire la stagione in corso anche in caso di alcuni casi di positività tra i giocatori. Niente quarantena quindi, o, probabilmente, tempi ridotti dalle 2 settimane ad oggi fissate. La Serie A spera, atteso per il 20 giugno l’ok definitivo del Governo.