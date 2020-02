Serie A, pari tra Bologna e Udinese nell’anticipo delle 15

Si dividono un punto a testa Bologna e Udinese, che pareggiano per 1-1 nell’anticipo delle 15: al gol di Okaka risponde Palacio

Termina per 1-1 il secondo anticipo della 25esima giornata tra Bologna e Udinese. Vantaggio degli ospiti che passano al 33′ del primo tempo con la rete di Stefano Okaka, arrivato sugli sviluppi di una punizione battuta da De Paul. Regna la noia nella ripresa, con poche occasioni ma, proprio sul finale, il Bologna trova il gol del pari con Rodrigo Palacio al minuto 93. La squadra di casa resta al momento al decimo posto in classifica, frutto dei 34 punti conquistati finora, mentre i friulani si mantengono, in attesa delle altre gare, a 5 punti dal terzultimo posto occupato dal Genoa. Da segnalare nelle file del Bologna l’esordio del classe 2002 islandese Fannar Baldrusson.