Serie A, l’opzione di Dal Pino per la data della ripresa

La data della ripresa è ancora un nodo da sciogliere. Il Presidente Dal Pino, però, è ha fornito un’ipotesi intermedia

Domani il summit decisivo sulla ripresa della Serie A. La Lega spinge per ripartire il 13 giugno, mentre il Ministro Spadafora avrebbe proposto il 20 con la possibilità di far vedere in chiaro la diretta gol delle partite. La proposta governativa è quasi sicuramente inattuabile, ma a proporre un’alternativa intermedia, come riportato dal Corriere dello sport, è Dal Pino.

Il presidente delle Lega avrebbe messo sul tavolo l’idea di tornare in campo il 13 e 14 giugno con le semifinali di Coppa Italia, in onda sulla Rai, proseguire poi con i quattro recuperi mancanti e nel fine settimana successivo riprendere con la 27^ giornata.