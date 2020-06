Incontro decisivo, per sbloccare la questione diretta gol , tra Spadafora e Sky nella giornata di oggi

Oggi si capirà, tramite l’incontro tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e Sky, se l’idea di trasmettere delle gare in chiaro sarà realizzabile o meno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea di una diretta gol sembra non convincere le parti, ragion per cui si discuterà della possibilità di trasmettere solo alcune gare, magari a rotazione.