Serie A, nuovo bando per i diritti tv: tutti i dettagli. Ci sono novità anche sull’orario delle partite

Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Serie A sui bandi per i diritti tv del prossimo quinquennio.

COMUNICATO – Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l’acquisizione dei diritti tv del campionato è fissato alle ore 10.00 del 14 giugno 2023. La Lega Serie A si riserva il diritto di posticipare il termine attraverso un comunicato da pubblicarsi sul proprio sito internet istituzionale non oltre 48 ore prima dello scadere del suddetto termine. Con un separato invito, pubblicato sempre oggi, viene poi disciplinata la differente procedura finalizzata a individuare un Intermediario Indipendente al quale eventualmente concedere in licenza tutti i Diritti Audiovisivi di Dirette, ai sensi dell’art. 7, comma 4 e comma 6 del Decreto. La Lega ricorda che la procedura riservata agli Intermediari Indipendenti avrà seguito solo nel caso in cui nessuno dei Pacchetti Principali sia stato assegnato. Nel caso in cui né i Pacchetti Principali né i Diritti Audiovisivi di Dirette siano assegnati, rispettivamente, a Operatori della comunicazione o a un Intermediario Indipendente, la Lega può procedere all’apertura delle buste contenenti proposte per la commercializzazione e distribuzione del Canale Tematico Lega Serie A, oggetto dell’ultimo invito al mercato pubblicato oggi, nell’ambito delle iniziative avviate per la realizzazione del proprio canale.