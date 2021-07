Ultime Notizie Serie A: Tim si lancia sui diritti tv, Spalletti approda a Napoli

Ore 14.20 Toni Kroos lascia la Nazionale tedesca – «Un onore vestire questa maglia» Le parole.

Ore 13.30 Ultime notizie Serie A: Spalletti sbarcato a Napoli – Entusiasmo e prime parole La notizia.

Ore 12.30 Agente Hakimi: «Sarebbe rimasto, ma l’Inter doveva fare cassa» – Le dichiarazioni dell’agente del terzino marocchino Le parole.

11.20 Italia-Belgio, le probabili formazioni – Chiesa parte dal primo minuto, Chiellini in dubbio La notizia.

Ore 11.00 Via ai quarti di finale, basta spostamenti – Gli ultimi stop itineranti prima di approdare a Wembley L’editoriale.

Ore 10.05 – Napoli, Spalletti incontra De Laurentiis: no a spese folli e dubbio Insigne – Oggi Luciano Spalletti incontrerà Aurelio De Laurentiis per pianificare la strategia di mercato in vista della prossima stagione con il Napoli. La notizia

Ore 9.15 – Belgio Italia, Nainggolan: «Partita aperta, in questo gruppo potevo starci» – Radja Nainggolan ha parlato in vista della sfida di questa sera tra il Belgio e l’Italia. Le parole

Ore 8.40 – Diritti tv, Gubitosi (a.d. Tim): «DAZN svolta epocale, TimVision la casa del calcio» – L’a.d. di Tim Luigi Gubitosi ha parlato dei diritti tv della Serie A e non solo a DAZN e della ricchissima offerta di TimVision. Le parole

Ore 8.20 – Euro 2020, ora o mai più: stop agli spostamenti, direzione Wembley – Riprende Euro 2020 per vivere la due giorni di quarti di finale: gli Azzurri alla prova del Belgio, Spagna e Inghilterra le altre big rimaste. L’editoriale