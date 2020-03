Serie A, Milinkovic vola più alto di tutti: è nella Top 10 dei duelli vinti

Il serbo domina il campo quando prende e cerca palla. Le sue prestazioni sul campo sono la prova della sua forza fisica

Vola Milinkovic vola, come la sua Lazio: il Sergente sta viaggiando a livelli altissimi e regala tantissime emozioni ai suoi tifosi. Il biancoceleste è un portento, ed è difficile togliergli il pallone: è lui infatti il primo tra gli altri laziali che ha il maggior numero di duelli aerei vinti. Nella Top 10 invece si trova al settimo posto con un dato medio di 3,6. In vetta Cornelius a 4,2; seguono Thorsby e Dzeko. Milinkovic quindi volta molto alto, come il posto in classifica che fa girare la testa a tutti.