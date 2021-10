MIlan-Torino termina sul risultato di 1-0. A decidere allo stadio San Siro è un gol nel primo tempo di Giroud

Nell’anticipo serale della decima giornata di Serie A, il Milan supera il Torino di misura. Un 1-0 che porta la firma di Olivier Giroud, a segno al 14 del primo tempo.

Per il resto della gara i rossoneri gestiscono il risultato e si portano a casa tre punti fondamentali e che li portano al primo posto in solitaria in attesa della sfida tra Napoli e Bologna di giovedì sera.