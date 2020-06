Serie A, Milan-Roma 2-0: i giallorossi perdono terreno in ottica Champions

Termina 2-0 per i rossoneri, la sfida valida la 28^ giornata di Serie A. Uno-due del diavolo che porta le firme di Rebic e Chalanoglu

Milan batte Roma 2-0. Il match viene deciso interamente nella ripresa dopo un primo tempo terminato 0-0.

In gol per i rossoneri prima Rebic che finalizza un azione confusa e Chalanoglu che trasforma un rigore guadagnato da Theo Hernandez. Il Milan guadagna tre punti importanti in ottica qualificazione in Europa League, la Roma perde terreno nella corsa al quarto posto.