Serie A, Mediaset blocca la trasmissione delle gare in chiaro

Serie A, nessuna decisione ufficiale per la trasmissione delle gare in chiaro in vista della ripresa del campionato

Una delle questioni su cui molto si è dibattuto in questo periodo è quella di trasmettere le partite del campionato in chiaro. Spadafora è stato il primo promotore dell’idea e sembrava che un accordo con Sky fosse stato trovato.

Come riporta il Corriere della Sera tuttavia Mediaset non sarebbe d’accordo e ha inviato una lettera alla Lega vietando a Sky di tramettere le gare. Per farlo servirebbe infatti una modifica della legge Melandri oppure un bando d’asta per diritti in chiaro che nessuno in questo momento possiede.