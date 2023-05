Serie A, lotta Champions agli sgoccioli: cosa dice il regolamento

Mancano 3 partite al finale di campionato: cosa dice il regolamento in caso di arrivo in volata per la Champions

Dovrà stare attenta la Lazio, pronta alle ultime 3 giornate di campionato che potrebbero garantire la qualificazione in Champions.

In una situazione di arrivo in volata o pari punti, questi saranno i criteri che la Serie A valuterà per decidere le tre squadre qualificate.

-Punti negli scontri diretti

-Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

-Reti totali realizzate in generale

In caso di parità in tutti questi casi, si andrà al sorteggio tra le squadre a pari punti ed entrerà in gioco la classifica avulusa.