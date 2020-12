Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: il verdetto per Insigne

Il Giudice Sportivo di Serie A si è espresso in merito all’ultimo turno di campionato: stangata per Barak. Ecco la decisione su Insigne

Il Giudice Sportivo di Serie A si è espresso in merito all’ultimo turno di campionato. Stangata per Barak dopo il fallaccio ai danni di La Gumina. Arrivata anche la tanto attesa decisione per Insigne. Eccole nel dettaglio.

Tre giornate a Barak per il fallo bruttissimo ai danni di La Gumina. Una giornata a Insigne (10.000 euro di ammenda), Schiattarella, Singo, Chabot, Locatelli.