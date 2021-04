Serie A, la Lazio tra le squadre che hanno corso di più nell’ultimo turno

Le statistiche della trentesima giornata di Serie A hanno evidenziato come la Lazio sia tra le squadre che hanno corso di più

La trentesima giornata ormai è stata messa in archivio, ma il sito ufficiale della Lega Serie A offre degli spunti di analisi e di riflessione abbastanza interessanti.

Infatti, dando uno sguardo alle statistiche, si nota come la Lazio sia una delle squadre che ha corso di più. Terza posizione in questa particolare classifica per gli uomini di Inzaghi, dietro a Inter (116.182 Km) e Genoa (113.999 Km).

Entranso nel dettaglio, sono stati 113.636 i Km percorsi al Bentegodi di Verona dai biancocelesti. Interessanti anche i dati sui singoli calciatori. Il maratoneta capitolino è stato, nemmeno a dirlo, Sergej Milinkovic, con 12.819 Km. Di meglio ha fatto solo Brozovic (13.308 Km).