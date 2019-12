Serie A, Lazio sul podio della classifica di pali e traverse del 2019

Lazio, i biancocelesti sul podio della particolare classifica di pali e traverse della Serie A nel 2019 secondo Sky Sport

«Scusi chi ha fatto palo?» questo potrebbe spiegare molte delle partite giocate dalla Lazio in questo 2019. Secondo una classifica stilata da Sky Sport su dati Opta, i biancocelesti si trovano al terzo posto delle squadre e giocatori fermati da pali e traverse. Il primato ce l’ha il Napoli con 27 legni colpiti soprattutto da Milik, Mertens e Callejon. Segue la Roma a 18 mentre la Lazio ha la medaglia di bronzo a quota 17: Immobile è quello che ne ha collezionati di più davanti solo a Correa. Due legni a testa per Leiva, Luis Alberto, Parolo, Caicedo con gli ex Badelj e Romulo.