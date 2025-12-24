Serie A Lazio, la svolta di Sarri: da Marassi in poi passo da Champions! Le statistiche della squadra biancoceleste parlano chiaro, dietro solo a tre club

Serie A Lazio, dal Genoa in poi un’altra squadra: identità, sacrificio e numeri da vertice! Le statistiche parlano chiaro, dietro solo a tre club

Dalla quinta giornata di campionato l’aria a Formello è cambiata radicalmente. La vittoria esterna contro il Genoa a Marassi ha rappresentato molto più di tre punti: è stata l’inizio di un percorso che oggi vede la Lazio imporre un ritmo importante in Serie A, da squadra di vertice nonostante le limitazioni di una stagione anomala. Maurizio Sarri ha saputo compattare il gruppo, eliminare ogni alibi e trovare un punto d’incontro con la squadra sul piano tattico, tecnico e soprattutto motivazionale.

La ricerca delle caratteristiche

La nuova Lazio di Sarri non brilla per qualità diffusa: servirà il mercato per aggiungerne, ma intanto si distingue per dedizione, sacrificio e spirito collettivo. Concetti che il tecnico sintetizza in una parola chiave: disponibilità. Questa Lazio 2.0 non ha più riferimenti come Milinković-Savić, Luis Alberto, Immobile o Felipe Anderson; deve quindi cercare la tecnica nei pochi singoli che possono garantirla e scavare nel profondo della rosa per valorizzare caratteristiche precise. È il caso di Toma Bašić, reintegrato non solo per necessità, ma anche per merito, diventando funzionale all’equilibrio del centrocampo.

Un passo da Champions

Ne è nato un mix studiato, fatto anche di qualità apparentemente contraddittorie che, messe insieme, hanno prodotto un risultato solido e migliorabile, magari con qualche ingrediente nuovo. Un mix che profuma di Champions League. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il passo della Lazio dalla quinta giornata a oggi è quello di una squadra che lotta per l’Europa che conta.

La Lazio sarebbe quarta

Nelle ultime nove giornate di Serie A, i biancocelesti hanno raccolto 20 punti, quarto miglior rendimento del campionato alle spalle di Inter (27), Milan (23) e Roma (21). È giusto precisare che il dato non include i recuperi di Inter, Napoli, Milan e Bologna per la Supercoppa Italiana, che potrebbero ridisegnare la classifica. Ma una certezza resta: il ritmo della Lazio è da prime posizioni. E questa, al netto di tutto, è la vera svolta firmata Sarri.