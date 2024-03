Lazio, Martusciello attende Tudor: si pensa al cambio modulo contro il Frosinone, prossima avversaria dei biancocelesti

Sarà ancora Giovanni Martusciello a guidare la Lazio in quel di Frosinone, poi probabilmente la squadra passerà alle mani del nuovo tecnico, Igor Tudor.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex vice di Sarri, avrebbe in mente di optare per un nuovo modulo per la sfida contro i ciociari, ossia il 4-2-3-1, provato in settimana. L’unico vero cambiamento sarebbe legato alla posizione di Luis Alberto, che avanzerebbe sulla trequarti.