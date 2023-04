Serie A, Lazio beffata dal Torino: la classifica aggiornata

Vediamo come cambia la classifica di Serie A alla luce della sconfitta biancoceleste

Giornata da dimenticare per la Lazio, che viene battuta in casa dal Torino. In attesa delle sfide di oggi, vediamo come cambia la classifica dopo le partite del venerdi e del sabato.

Napoli 75

Lazio 61*

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 49

Bologna 44*

Fiorentina 42

Torino 42*

Sassuolo 40*

Udinese 39

Monza 38

Salernitana 33*

Empoli 30

Lecce 28

Spezia 27*

Hellas Verona 26*

Cremonese 19

Sampdoria 17*

*una partita in più