Serie A, l’Atalanta ritorna a vincere in casa contro il Verona. Alle 18 Udinese-Napoli

Serie A, Atalanta-Verona è la partita di apertura della quindicesima giornata di campionato. Alle 18 il match fra Udinese e Napoli

Continua oggi la quindicesima giornata di Serie A con il match fra Atalanta e Verona, con il fischio d’inizio alle 15. Dopo essere andata in svantaggio per ben due volte contro la squadra di Juric, la Dea è riuscita a rimontare il pareggio e sul finale la rete di Djimsiti regala la vittoria ai nerazzurri. Con questa vittoria la squadra di Gasperini sale a 28 punti al quinto posto in attesa del risultato del Cagliari mentre il Verona è a quota 18 e risiede al nono posto. Alle 18 in programma la sfida fra Udinese e Napoli, con i ragazzi di Ancelotti che sono alla ricerca di una vittoria che manca da più di un mese.

