Serie A, l’Atalanta passa a La Spezia: finisce 1-3

L’Atalanta si rialza e batte fuori casa lo Spezia 1-3: gli uomini di Gasperini si portano così a soli tre punti dalla Lazio di Sarri

Nell’anticipo delle 12:30 valido per la 36^ giornata di Serie A, l’Atalanta ha battuto lo Spezia in trasferta imponendosi con un secco 1-3.

Inutile per i padroni di casa il gol di Verde. Per la Dea reti di Muriel, Dijmsiti e Pasalic. Con questo successo l’Atalanta sale a quota 59 punti, tre in meno della Lazio di Sarri.