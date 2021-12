Serie A, la top 11 dei giovani più forti in Serie A: presente Luka Romero

Nella top 11 dei giovani più forti della Serie A con almeno una presenza stilata da Sky Sport è presente anche Luka Romero

Nel girone d’andata della Serie A 2021-2022 sono tanti i giovani che si sono messi in luce. Tra questi non si può non citare il gioiellino della Lazio, Luka Romero.

La pensa così anche la redazione di Sky Sport che nello stilare la top-11 dei più giovani calciatori della Serie A con almeno una presenza stagionale ha inserito proprio il classe 2000 dei biancocelesti.

TOP 11 DEI PIÙ GIOVANI (4-4-2): Pandur (Verona); Zanotti (Inter), Scalvini (Atalanta), Obert (Cagliari), Udogie (Udinese); Romero (Lazio), Sher (Spezia), Volpato (Roma), Soulé (Juventus); Distefano (Fiorentina), Felix (Roma).