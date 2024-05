Serie A, la Salernitana ferma la Juventus: 1-1 all’Allianz Stadium tra i bianconeri e la squadra di Colantuano

Finisce in pari la partita delle 18 tra Juventus e Salernitana, che nella gara valida per la 36a giornata, non vanno oltre l’1-1.

Al gol di Pierozzi nel primo tempo, risponde una rete di Rabiot nel finale di gara, che regalano un punto importante in chiave Champions ai bianconeri.