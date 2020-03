Serie A, la Lega convoca una nuova assemblea il 4 marzo

Si passeranno in esame tutte le conseguenze derivate dalla decisione di rinviare alcune partite a causa dell’emergenza Coronavirus

Una situazione in continuo cambiamento e piena di incertezze: in tarda mattinata la Lega Serie A ha svolto un Consiglio straordinario. Motivo della conference call è stata la riorganizzazione del calendario dopo aver preso la decisione di rinviare metà delle partite della ventiseiesima giornata a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma si è dimostrato un nulla di fatto e ora arriva l’ufficialità di una nuova assemblea in programma il prossimo 4 marzo. Ecco il comunicato:

«Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un’assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite».