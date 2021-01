Serie A, la Lazio accorcia su Juventus, Roma e Atalanta

Il diciottesimo turno di Serie A ha portato in dote diverse buone notizie per la Lazio a livello di classifica: Inzaghi prende tre punti a Juventus e Roma

La vittoria di venerdì nel derby di Roma ha permesso alla Lazio di dimezzare lo svantaggio dai cugini giallorossi, che oggi ammonta a soli tre punti. La vittoria dell’Inter sulla Juventus di domenica sera ha invece fatto accorciare ad Immobile e compagni il gap con i bianconeri di Pirlo. Il quarto posto di Napoli e Roma (i partenopei hanno una gara in meno, da recuperare con la Juventus a Torino) dista soltanto 3 punti: Gattuso e Fonseca sono a 34, segue Inzaghi a 31. La Juventus segue a 33, mentre l’Atalanta ha pareggiato in casa col Genoa ed ha quindi perso due punti sulla Lazio. Piemontesi e orobici devono però recuperare una partita: anche la Dea infatti ha saltato la sfida con l’Udinese in Friuli, e quindi è potenzialmente a +5 sui biancocelesti.