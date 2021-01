Serie A, la Juventus espugna Marassi: 2-0 alla Samp

Serie A, la Juventus espugna Marassi: 1-0 alla Samp

Alla Juventus di Pirlo basta un buon primo tempo al Marassi di Genova per avere la meglio sulla timida Sampdoria di Claudio Ranieri. Ai bianconeri è stato sufficiente il gol di Federico Chiesa su assist di Morata che ha sbloccato il match già al quarto d’ora a seguito di una bella azione manovrata della Vecchia Signora. Ripresa di grande agonismo sotto la pioggia battente, senza grandi sussulti. Fino al novantesimo, quando in campo aperto gli ospiti chiudono la partita: assist di Cuadrado e rete di Ramsey. I piemontesi fanno un balzo in classifica rispondendo al Milan, in attesa di Inter-Benevento.