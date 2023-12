Serie A, la classifica aggiornata dopo la vittoria della Juve: i dettagli dopo le prime cinque gare della 17^ giornata

Vittoria fondamentale per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha battuto il Frosinone in trasferta per 2-1, grazie ai gol di Yildiz, al primo centro in Serie A nella sua prima da titolare, e Vlahovic, subentrato nella ripresa. Con questo successo i bianconeri tornano a -1 dall’Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri contro il Lecce di oggi. Di seguito la classifica aggiornata e la posizione della Lazio.

Inter 41

Juventus 40*

Milan 33*

Fiorentina 30*

Bologna 28

Napoli 27

Atalanta 26

Roma 25

Lazio 24*

Torino 23

Monza 21*

Lecce 20

Frosinone 19*

Genoa 19*

Sassuolo 16*

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12*

Hellas Verona 11

Salernitana 9*

* Una partita in più