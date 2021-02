Serie A, Juventus batte Roma 2-0. Decide CR7 e un autogol di Ibanez

L’anticipo della 21ª giornata vede la Juventus superare la Roma per 2-0. I Bianconeri balzano al terzo posto in classifica

La Juventus vola al terzo posto in classifica e punta alle prime due della classe, Milan e Inter. Allo Juventus Stadium arriva la Roma, reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona, e ora quarta in classifica in attesa di Napoli e Lazio. La decidono un gol per tempo: prima Cristiano Ronaldo da fermo, con un colpo da biliardo trova l’angolo su assist di Morata. Nella seconda frazione ci pensa Ibanez a infilare nella propria porta su una giocata di Kulusevski. I bianconeri saranno impegnati contro il Napoli nella prossima giornata, mentre la Roma affronterà l’Udinese.