Serie A, da Juve-Inter a Roma-Lazio: il Derby-day è da brividi

Penultimo atto della Serie A in un sabato caratterizzato dalle supersfide Juve-Inter e Roma-Lazio che potrebbero chiudere la lotta Champions League

Benvenuti al D-day, nel senso di Derby-day, che molti verdetti di questa Serie A potrebbe raccontarci. In particolare la serrata battaglia per raggiungere un piazzamento Champions League vivrà una giornata forse addirittura decisiva.

Occhi puntati, inutile nasconderlo, su Andrea Pirlo e sulla sua Juventus, attesa da un Derby d’Italia che da oltre un decennio non manifestava un così ampio divario in favore dei nerazzurri. Dopo la netta batosta di San Siro, soprattutto in termini di gioco, i bianconeri si giocano le ultime carte per scongiurare un’esclusione dalle prime quattro che avrebbe del clamoroso.

La buona notizia per il tecnico bresciano è che Cristiano Ronaldo e Dybala, freschissimi di centesimo gol in maglia Juve, hanno fornito finalmente segnali di risveglio. Quella negativa è che l’Interscudettata si presenterà allo Stadium in grande spolvero e con i suoi “titolarissimi” in rampa di lancio.

Spensierata e travolgente, l’armata nerazzurra non ha minimamente staccato la spina e ora Antonio Conte pregusta la ciliegina sulla torta di un campionato già indimenticabile. Battere i vecchi amici, ora più che mai nemici, equivarrebbe ad assestare un altro colpo letale all’autostima (e alla classifica) di Chiellini e compagni. Se Atalanta, Napoli e Milan dovessero vincere e la Juve cadere, il destino sarebbe aritmeticamente segnato.

PEZZO COMPLETO SU CALCIONEWS24