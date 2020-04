Serie A, Inzaghi pensa alla ripresa e prepara due squadre

Serie A, con l’obiettivo di portare a termine la stagione il tecnico biancoceleste ha già pensato a due 11 titolari

Se il campionato dovesse ricominciare la Lazio, così come tutte le altre squadre di Serie A, saranno chiamate ad uno sforzo non indifferente. Sono 12 infatti le gare che mancano per completare la stagione e dovranno essere disputate nel minor tempo possibile.

Come riporta il Corriere dello Sport mister Inzaghi sta studiando una soluzione cercando di immaginare ben due diverse squadre che potranno così darsi il cambio visti i match molto ravvicinati tra di loro. Queste dovrebbero essere le due compagini:

Strakosha; Luiz Felipe; Acerbi; Radu; Lazzari; Milinovic; Leiva; Luis Alberto; Correa; Immobile.

Proto; Patric; Vavro; Bastos; Marusic; Parolo; Leiva; A. Anderson; Jony; Adekanye; Caicedo.