Serie A, l’Inter impatta sul Sassuolo: finisce 3-3 a Milano

L’Inter impatta nel ventisettesimo turno della Serie A, pareggiando 3-3 contro il Sassuolo

Solo un punto per l’Inter che, in casa contro il Sassuolo, non va oltre un pirotecnico 3-3: in vantaggio i neroverdi dopo 4′ con Caputo, i padroni di casa hanno acciuffato il pareggio al 41′ con Lukaku, per poi trovare il vantaggio al primo minuto di recupero con la rete di Biraghi.

Nell’ultimo quarto d’ora del secondo tempo, poi, succede di tutto: pareggia il Sassuolo su calcio di rigore all’81’ con Berardi, poi all’86’ è Borja valero a portare nuovamente in vantaggio i nerazzurri. Sembra finita, ma al minuto 89 è Magnani a freddare l’Inter, con la gara che termina sul risultato di 3-3.