Serie A, ennesimo omaggio a Ciro Immobile – VIDEO

Ancora un omaggio per Ciro Immobile. Questa volta arriva direttamente dai canali social della Serie A: il video

Ancora un omaggio per Ciro Immobile. Questa volta arriva direttamente dai canali social della Serie A:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

«Una dedica speciale per un gol speciale. Ciro raggiunge Silvio Piola a quota 143 reti come miglior attaccante della Lazio in Serie A», questa la frase scelta per accompagnare il filmato. Un filmato dove è chiara la dedica a sua moglie Jessica.