Serie A, il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. Berardi infortunato

Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium: Berardi infortunato esce in lacrime

Termina senza reti l’anticipo della 4ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Milan, 0-0 al Mapei Stadium che rimanda ancora la prima vittoria esterna della squadra di Pioli.

In avvio pericoloso due volte Leao, strepitoso Maignan che para il rigore calciato da Berardi (fuori in lacrime per infortunio nella ripresa). Ci prova anche Thorstvedt, poche chance per il Milan che chiude in dieci (si fa male Florenzi a cambi esauriti). In attesa del derby di sabato, i rossoneri salgono a quota 8 punti.