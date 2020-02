Serie A, ogni punto conquistato ha il suo costo: ecco quanto costa nel rapporto fra classifica e monte ingaggi per La Stampa

Meglio un punto guadagnato che due persi ma quanto ne costa anche solo uno? La Stampa ha analizzato il rapporto fra la classifica e il monte ingaggi allo stato attuale della stagione per capirne il valore. La Lazio si trova al quattordicesimo posto con 72 milioni di euro lordi a stagione per pagare gli stipendi, 1,36 milioni per ogni punto racimolato (ne sono 53). Al primo posto troviamo la Juventus che ne spende 5,44 a punto; segue il Milan con 3,59; il Napoli con 3,43, la Roma con 3,20 e l’Inter con 2,57 milioni. Al gradino più basso della classifica troviamo il Verona con 0,74 milioni per punto.

