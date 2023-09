Serie A, i risultati delle sfide delle 18.30

Serie A, sono appena terminati i primi due match del sabato di serie A che hanno visto in campo Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone

Sono terminati i primi due match delle ore 18.30 che hanno aperto questo sabato di serie A, che ha visto scendere in campo Bologna-Cagliari e Udinese–Frosinone. Alla Dacia Arena la formazione di Di Francesco si conferma dopo la buona vittoria con l’Atalanta, conquistando un buon punto contro Sottil. A Bologna invece la formazione di Thiago Motta vince in rimonta per 2-1 contro il Cagliari di Ranieri.