Serie A, Gravina: «Tifosi allo stadio per la nuova stagione? Aspettiamo…»

Le parole del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sulla stagione calcistica 2020/2021

È ufficiale: la Serie A ripartirà il 19 Settembre. Dopo la decisione presa dal Consiglio Federale, ecco le parole del Presidente FIGC, Gabriele Gravina: «Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D. S’è vista grande collaborazione, abbiamo approvato l’unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. È una idea importante per la crescita dei nostri arbitri».

APERTURA STADI – «Abbiamo presentato la nostra proposta al Comitato tecnico-scientifico. Siamo in attesa di riscontri. Abbiamo chiesto – ha dichiarato a Tuttomercatoweb – una limitazione dei tamponi, sempre col principio del massimo rispetto per la salute, ma chiediamo una maggiore flessibilità. Poi c’è il tema dell’ingresso negli stadi: c’è stato già qualche esperimento che ha portato risultati straordinari dal punto di vista della disciplina. Ci aspettiamo anche questo esperimento di settembre, a Budapest, per la Supercoppa e quello sarà un esperimento importante».

ALTRI SPORT – «Noi meritiamo lo stesso trattamento degli altri sport, non vogliamo alcun privilegio nella consapevolezza che i numeri maggiori del calcio meritano delle riflessioni più approfondite».