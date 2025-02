Serie A, ecco i gol fatti dai giocatori arrivati a gennaio nelle squadre italiane. Il dato

Serie A, il mercato di gennaio si è concluso da diversi giorni e alcuni acquisti hanno già dato il loro aiuto nelle squadre dove sono arrivati

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono giocatori arrivati a gennaio che già si sono rivelati determinanti per le proprie squadre. La Lazio non ha fatto ancora esordire i nuovi acquisti ma la stagione ancora è lunga e c’è tempo per vederli entrare in campo. Ecco di seguito la lista

KOLO MUANI 5 (Juve)

DIAO 4 (Como)

GIMENEZ 2 (Milan)

COMAN 1 (Cagliari)

ELMAS 1 (Torino)

ZERBIN 1 (Venezia)