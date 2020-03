Serie A, Ghini: «Sospendere il campionato? Unico modo per fermare la Lazio»

L’attore, noto tifoso romanista, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto la sua sulla situazione e su i suoi sviluppi

L’emergenza Coronavirus sta preoccupando oramai tutta Italia e ha travolto tutti i settori: dalle scuole per passare agli esercizi commerciali fino ad arrivare al Calcio. Le partite di Serie A infatti saranno giocate a porre chiuse almeno fino al 3 aprile e questa decisione alimenta le polemiche intorno alla validità del campionato in corso. Anche Massimo Ghini, attore e tifoso romanista, ha detto la sua in merito in un’intervista a Libero:

«Rinvii? Una stron***a! Possibile che ri annullino le partite di Serie A e non quelle di B? Per non parlare dei danni in termini di comunicazione. Detto questo, non mi dispiacerebbe se sospendessero il campionato: sarebbe l’unico modo per risolvere il problema della Lazio prima in classifica».

L’attore scherza ma da giallorosso ha effettivamente paura che il sogno biancoceleste si possa realizzare propri quest’anno.