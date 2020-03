Serie A, genovesi vittoriose: la Samp batte il Verona, il Genoa espugna San Siro

Qui sotto i risultati delle sfide del pomeriggio di questa domenica dedicata al recupero dei match rinviati

Sono terminate le due partite giocate nel pomeriggio di questa Serie A, durante il recupero della 26^ giornata di campionato. I match in programma alle 15 erano Sampdoria-Verona e Milan-Genoa disputate naturalmente a porte chiuse. La sfida del Marassi ha visto trionfare la squadra di Ranieri con la rimonta firmata da due gol di Fabio Quagliarella dopo il momentaneo vantaggio dei gialloblù con Zaccagni. A San Siro invece i ragazzi di Nicola prevalgono sul Milan: i genoani infatti vanno in vantaggio con Pandev e raddoppia Cassata nei primi 45 minuti; nulla di fatto per l’1-2 di Ibrahimovic. In chiave classifica i blucerchiati raggiungono quota 26 punti mentre i veronesi rimangono all’ottavo posto a quota 35. I genoani invece salgono a 25 mentre i rossoneri stazionano a 36 punti.