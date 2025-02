Seria A, oggi l’ultima partita di questa giornata di campionato. Il calendario

Questa sera una sfida fondamentale per la lotta salvezza: Genoa – Venezia. Dopo le super sfide del weekend tra Lazio-Napoli finita in pareggio 2-2 e Inter- Juve con la vittoria dei bianconeri per 1-0, oggi l’ultima sfida della giornata di campionato. La gara si disputerà alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.