Da Giroud a Palomino, la Serie A scopre il fuorigioco fantasma

Il weekend della Serie A lancia l’Inter in fuga ma imperversano le polemiche sui casi di fuorigioco in Atalanta-Roma e Milan-Napoli

Due interpretazioni arbitrali che incidono parecchio sulla classifica di Serie A, capeggiata da un’Inter campione d’inverno con un turno d’anticipo. Simone Inzaghi può gongolare per una fuoriserie che trasuda gol e spettacolo, ma anche per gli inciampi delle corregionali prime antagoniste, per lo meno fino a sabato.

Poi, però, a favorire l’allungo del Biscione in vetta ecco Roma e Napoli. Ma non solo, perché al netto delle prestazioni eccellenti sciorinate dalle formazioni di José Mourinho e Luciano Spalletti, a fare la differenza anche due discutibili fischi senza i quali avremmo probabilmente osservato altri risultati.

Non l’ha presa bene sabato pomeriggio Gian Piero Gasperini: «Mi aspetto una spiegazione sull’episodio. Se Palomino la tocca è una cosa, se non la tocca è un altro. È una follia, l’arbitro aveva dato gol. Questa roba qui toglie credibilità. Vengano gli arbitri a spiegare e ci mettano la faccia».

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24