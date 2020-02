Serie A, Fontana: «Juventus-Inter a porte aperte? Decideremo sabato»

Il presidente della Regione Lombardia parla della possibilità di giocare il big match a porte aperte ma è tutto da decidere

Juventus-Inter, una situazione ancora in bilico: il match di Serie A sta subendo ancora delle variazioni, prima rinviata poi a porte chiuse, passando per l’ipotesi da spostare a lunedì. Nonostante l’emergenza Coronavirus, la sfida dell’Allianz Stadium si potrebbe giocare tranquillamente con i tifosi sugli spalti. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha così spiegato a RTL 102.5:

«Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juve-Inter monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo. Sull’esito positivo del tutto non ho dubbi. È come per le scuole. Faremo un check sabato e poi decideremo. Dobbiamo capire se il trend di diffusione del virus si rallenti e magari si blocchi quando avremo dei riscontri positivi in questo senso, i nostri consulenti, gli scienziati e l’Istituto superiore di sanità ci daranno il via libera ad attenuare e magari addirittura a revocare tutte queste misure. Noi siamo i primi a volerle ridurre perché sono un danno all’economia e alla serenità dei nostri cittadini».