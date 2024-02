Fiorentina Lazio, Pradè: «Il gol di Luis Alberto poteva tagliarci le gambe, ma poi..» Le parole del direttore sportivo

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il ds dei toscani, Daniele Pradè ha commentato la vittoria viola sulla Lazio:

«Il gol di Luis Alberto poteva tagliarci le gambe perché subito all’ultima azione del primo tempo dopo tre pali e tanti calci d’angolo. Poi nella mente ti vengono tanti pensieri negativi perché stavamo soffrendo. Questa vittoria ci porta del sereno. Siamo tutti contenti per Kayode. È il nostro bambino, lo curiamo e lo preserviamo. Per lui sarà un’emozione che non dimenticherà facilmente. La Lazio poi nelle ultime cinque in trasferta aveva vinto sempre tranne con l’Atalanta perciò è una squadra particolare con un grande allenatore che sa come gestire determinate situazioni»