La Serie A al fianco di Save the Children: Inzaghi partecipa all’iniziativa – FOTO

La Serie A scende al fianco di Save the Children: nel prossimo week-end, la campagna per contrastare la povertà educativa

Nel corso del prossimo week-end calcistico, la campagna di Save the Children per contrastare la povertà educativa, in collaborazione con la Serie A. Tutte le squadre del nostro campionato scenderanno in campo per supportare l’organizzazione che da cento anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro. Come si legge su sslazio.it, si inviteranno tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione attraverso un sms o una chiamata da telefono fisso al numero 45533. Si potrà contribuire alla campagna di Save the Children sino al 20 novembre, donando 2, 5 o 10 euro. I fondi raccolti andranno ai Punti Luce dell’organizzazione di Potenza, Casal di Principe e Scalea.