Serie A, Ferrara: «Giusto ripartire, ma solo con le massime precauzioni»

L’ex difensore di Serie A, Ciro Ferrara, ha rilasciato un’intervista a Il mattino, in cui ha parlato anche riguardo ad un’eventuale ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

«Mi auguro che la luce in fondo al tunnel si riesca a vedere quanto prima tenendo presente ovviamente che al primo posto c’è la salute. Per me è giusto riprendere i campionati e portarli a termine sul campo ma ciò dovrà avvenire solo quando ce ne sarà la possibilità e con le massime precauzioni. Importante è che si riesca a finire la stagione pur se lo si dovrà a fare a porte chiuse o se fosse necessario anche giocando solo in zone più sicure».