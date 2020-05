Serie A Femminile, molto vicino lo stop definitivo del campionato

La FIGC ha preso una decisione sul campionato femminile: si va verso lo stop, ma c’è una piccola speranza di ripartire

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha sospeso definitivamente il campionato di Serie B femminile, mentre per quanto riguarda quello di Serie A, c’è ancora una piccola speranza.

Infatti, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, in base all’applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC. Ecco la nota ufficiale:

«Per quanto concerne, invece, l’attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B, valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine per la conclusione dell’attuale stagione sportiva. Per quanto riguarda la Serie A femminile, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, in base all’applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC».