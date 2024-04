Serie A, Falcao su Udinese Roma: «I giallorossi non sono tutelati dalla FIGC» Le parole del figlio dell’ex giocatore

Sul suo profilo X, Giuseppe Falcao, ha commentato la decisione della FIGC sul recupero di Udinese Roma:

«A breve arriverà l’ufficialità. Lunedì giocheremo col Bologna. Il 25 Aprile ad Udine. Domenica a Napoli. Giovedì col Bayer. Ennesima dimostrazione di come la As Roma non sia tutelata e rispettata dal nostro calcio. Secondo me in Lega Calcio e in FIGC ieri avete pure un po’ rosicato che siamo passati noi…»