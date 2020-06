Serie A, ecco dove vedere tutti i match della Lazio in TV

Serie A, anche l’ultimo tassello per la ripresa è stato posizionato: calendario alla mano ecco dove si potranno vedere i match

La Lazio tornerà in campo il 24 giugno nel match contro l’Atalanta in programma alle 21:45. Ecco dove tutti i tifosi potranno seguire i match della squadra di Inzaghi in TV.

8a GIORNATA RITORNO

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA — LAZIO (SKY)

9a GIORNATA RITORNO

27/06/2020 Sabato 21.45 LAZIO — FIORENTINA (DAZN)

10a GIORNATA RITORNO

30/06/2020 Martedì 19.30 TORINO-LAZIO (SKY)

11a GIORNATA RITORNO

04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO – MILAN (DAZN)

12a GIORNATA RITORNO

07/07/2020 Martedì 19.30 LECCE-LAZIO (SKY)

13a GIORNATA RITORNO

11/07/2020 Sabato 17.15 LAZIO – SASSUOLO (SKY)

14a GIORNATA RITORNO

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE – LAZIO (SKY)

15a GIORNATA RITORNO

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS – LAZIO (SKY)

16a GIORNATA RITORNO

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO-CAGLIARI (DAZN)